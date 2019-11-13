СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-13T09:36:05+03:00

В Новороссийске прокуратура предотвратила покупку планшетов за 880 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

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Мэрия Новороссийска на сайте единой информационной системы разместила документацию для проведения электронного аукциона на поставку планшетов и защитных чехлов к ним за 880 тысяч рублей.

- В описании объекта закупки указывалась дорогостоящая техника определенной фирмы, без указания на возможность предоставления эквивалента. Это могло привести к ограничению конкуренции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту прокуратурой объявлено предостережение. В отношении заместителя главы Новороссийска возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе), которое направлено для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU