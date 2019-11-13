СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-13T10:03:41+03:00

В Геленджике местный житель похитил из магазина два ящика шампанского Фото: Архив "КП"

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В Геленджике сотрудник службы безопасности супермаркета обратился в дежурную часть. Он рассказал, что неизвестный вынес из магазина алкоголь.

- Полицейские выехали на место происшествия. Они установили, что один из посетителей супермаркета похитил два ящика шампанского, которые стояли у входа, после чего скрылся, не оплатив товар, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Правоохранители изучили записи камеры видеонаблюдения и составили ориентировку на розыск подозреваемого. В течение нескольких часов на одной из улиц города молодого человека, который нес в руках два ящика шампанского, задержали.

26-летнего приезжего из сопредельного государства доставили в отдел полиции. Алкогольную продукцию изъяли и вернули владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ему грозит до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU