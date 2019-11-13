СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-13T10:18:01+03:00

На Кубани мужчина остался без квартиры из-за долгов по алиментам Фото: Архив "КП"

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389 тысяч рублей задолжал житель Гулькевичского района на содержание своего ребенка. Мужчина не скрывался от представителей закона. Он приходил на прием к судебному приставу-исполнителю, но платил после скромные суммы, не превышающие 500 рублей.

- Сотрудники УФССП по краю выехали по адресу проживания неплательщика. Судебный пристав в присутствии свидетелей составил акт описи и ареста квартиры общей площадью 40 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Имущество направят на принудительную реализацию, средства от которой поступят на погашение долга на содержание ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU