В больнице Краснодара прошел мастер-класс по лазерной энуклеации аденомы предстательной железы

СЕГОДНЯ 10:33 2019-11-13T10:33:11+03:00

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В Краснодаре в Краевой клинической больнице № 2 прошел мастер-класс по лазерной энуклеации аденомы предстательной железы и удалению опухоли мочевого пузыря. Его провел ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова, профессор Николай Сорокин.

Аппарат для лазерной хирургии позволяет проводить операции малоинвазивно. Подобное вмешательство в стенах ККБ №2 проводилось впервые. Раньше приходилось применять открытую операцию, после которой требовался длительный восстановительный период.

- Также плюсом лазерной энуклеации является более короткий срок проведения процедуры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU