2019-11-13T10:42:01+03:00
Происшествия

В Ульяновской области житель Краснодарского края сбежал из колонии

Через неделю его нашли в Самаре
Александра ПОДУШКО
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В Ульяновской области житель Краснодарского края сбежал из колонииВ Ульяновской области житель Краснодарского края сбежал из колонии
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Прокурор Димитровграда Ульяновской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Краснодарского края, который сбежал из исправительного учреждения.

В июле 2017 года мужчину осудили за грабеж. Для отбывания наказания его направили в Ульяновскую область. Он работал на производственном объекте в Димитровграде. 5 сентября мужчина сбежал с территории хозяйствующего субъекта и скрылся. Однако через неделю его задержали в Самаре.

- Мужчине предъявлено новое обвинение по ч.1 ст.313 УК РФ (побег из мест лишения свободы), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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