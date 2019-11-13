2019-11-13T11:01:00+03:00
Происшествия

В Краснодаре ищут пропавшую 16-летнюю девочку с татуировкой на левой ноге

Она пропала 11 ноября
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: социальные сетиФото: социальные сети
Изменить размер текста:

В Краснодаре полиция ищет 16-летнюю Зульфию Аширову. Девочка 11 ноября в 7:40 вышла из дома на улице Ставропольской и пропала. Больше на связь с родными она не выходила.

Ориентировку опубликовали в социальных сетях. В УМВД по Краснодару «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили, что девочку еще разыскивают.

На вид Зульфие 15-16 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, волосы короткие.

У девочки есть татуировка на левой ноге в виде женщины со змеей. Когда она пропала, на ней были розовые брюки, розовая куртка и черные кроссовки. Также с собой у нее была сумка со смайликами.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят звонить по телефону 8 (928) 467-67-67 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ульяновской области житель Краснодарского края сбежал из колонии
В больнице Краснодара прошел мастер-класс по лазерной энуклеации аденомы предстательной железы
На Кубани мужчина остался без квартиры из-за долгов по алиментам
В Геленджике местный житель похитил из магазина два ящика шампанского
В Новороссийске прокуратура предотвратила покупку планшетов за 880 тысяч рублей
В Сочи мужчина украл 8 телефонов у местных жителей
Яхт-клуб Анапы начал тренировки на новом месте
В Сочи прошли региональные соревнования по конькобежному спорту
В Краснодаре в городской поликлинике №3 открылся гериатрический кабинет
По подозрению в поджоге лесов на Кубани задержаны четыре человека
В Краснодаре пройдет выставка живописи и графики членов Союза художников России
Продолжается работа над новым генпланом Краснодара
В Краснодаре откроется выставка, посвященная Кубанскому казачьему хору
В Краснодарском крае собирают деньги для семьи убитой в Петербурге Анастасии Ещенко
В Анапе ремонтируют тротуары
На Кубани с начала года инфляция составила 2%
На Кубани разработают собственный план инвестиционного развития
Кубанского депутата подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
В Краснодаре на улице им. Валерия Гассия высадили декоративные липы
В Краснодаре обсудят реализацию проекта «Умный город»
В Краснодаре проведут стартап-конференцию для интернет-предпринимателей
В Краснодаре построят три новых школы и пять детских садов