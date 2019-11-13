В Краснодаре ищут пропавшую 16-летнюю девочку с татуировкой на левой ноге

СЕГОДНЯ 11:01 2019-11-13T11:01:00+03:00

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В Краснодаре полиция ищет 16-летнюю Зульфию Аширову. Девочка 11 ноября в 7:40 вышла из дома на улице Ставропольской и пропала. Больше на связь с родными она не выходила.

Ориентировку опубликовали в социальных сетях. В УМВД по Краснодару «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили, что девочку еще разыскивают.

На вид Зульфие 15-16 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, волосы короткие.

У девочки есть татуировка на левой ноге в виде женщины со змеей. Когда она пропала, на ней были розовые брюки, розовая куртка и черные кроссовки. Также с собой у нее была сумка со смайликами.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят звонить по телефону 8 (928) 467-67-67 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU