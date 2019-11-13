В Краснодаре пройдут соревнования на Кубок губернатора Кубани

СЕГОДНЯ 11:15 2019-11-13T12:34:45+03:00

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Турнир по танцевальному спорту «Золото Кубани» пройдет в столице региона 16-17 ноября. Участие примут около 1000 спортсменов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, эти соревнования являются визитной карточкой Кубани. Их отличают высокий уровень организации и обширная география участников разных возрастных категорий.

– На турнире «Золото Кубани-2019» соберутся не только представители края, но и участники из других регионов страны. Около 1000 спортсменов станцуют медленный вальс, самбу, квикстеп, джайв и ча-ча-ча, – отметили в министерстве физической культуры и спорта.

Турнир состоится на площадке дворца спорта «Олимп».

Напомним, в Анапе отделение парусного спорта Центра олимпийской подготовки водных видов спорта получит для тренировок место на береговом участке между пляжами «Высокий берег» и «Малая бухта».

ИСТОЧНИК KP.RU