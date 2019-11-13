СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-13T11:22:34+03:00

В Геленджике пенсионер убедил мужчину взять кредит и не отдавать банку деньги Фото: Архив "КП"

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В Геленджике возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего самопровозглашенного казачьего атамана. Он подозревается в покушении на совершение мошенничества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Обвиняемый является активистом движения «СССР». Члены этого общества отрицают существование РФ и считают, что живут на оккупированной территории. Они не признают российские документы и нормативные акты.

В октябре 2019 года мужчина убедил жителя Геленджика взять кредит в размере 3 миллионов рублей. Самопровозглашенный казачий атаман выдал заемщику документ о том, что тот якобы является жителем СССР и законы РФ на него не распространяются. Таким образом, он не обязан возвращать полученные деньги банку.

За свои услуги злоумышленник потребовал 1,5 миллиона рублей. Вскоре заемщик обратился в правоохранительные органы. При получении муляжа на сумму 1,5 миллиона рублей пенсионера задержали.

- Геленджикский городской суд избрал меру пресечения для мужчины. До 30 декабря он будет находиться под домашним арестом, - сообщили сайту «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Ему нельзя общаться с потерпевшим, выходить из дома, пользоваться мобильником и компьютером.

ИСТОЧНИК KP.RU