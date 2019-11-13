В Сочи отреставрируют Зеленый театр парка «Ривьера»
В Сочи Зеленый театр парка «Ривьера» отремонтируют и оборудуют техникой для показа фильмов под открытым небом. Работы планируется провести в рамках полной реконструкции «Ривьеры».
- С руководством парка была определена организация, которая займется разработкой эскизов. Будут и для детей места отдыха, и для людей в возрасте, - рассказала директор департамента имущественных отношений Инна Петухова.
- Концепция развития будет готова к весне. Но в «Ривьере» уже ведутся работы по демонтажу объектов, которые не вписываются в архитектурных облик. Убрали все рекламные щиты и баннеры, сносят музей инопланетян, убирают и торговые павильоны, - отметили в пресс-службе администрации Сочи.
- Заменят и многие действующие аттракционы. Реконструкция зоны парка будет проходить поэтапно, на режиме работы это никак не скажется, он будет круглогодично открыт для посещения, - отметил первый заместитель директора парка Сергей Каруна.
ИСТОЧНИК KP.RU