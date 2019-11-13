2019-11-13T13:41:47+03:00
Происшествия

На Юге России и Северном Кавказе чаще всего встречаются фальшивые пятитысячные купюры

Здесь выявили больше 1 тысячи подделок
Александра ПОДУШКО
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На Юге России и Северном Кавказе чаще всего встречаются фальшивые пятитысячные купюрыНа Юге России и Северном Кавказе чаще всего встречаются фальшивые пятитысячные купюрыФото: Архив "КП"
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В третьем квартале 2019 года на Юге России и Северном Кавказа выявлено 1235 фальшивых купюр. Их передали сотрудникам полиции. Всего по стране обнаружено более 10 тысяч подделок. Они крупных номиналов.

- На Юге и Северном Кавказе подделок больше всего номиналом 5000 рублей и 1000 рублей. Нашли одну фальшивую10-рублевую монету, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Как отметил Владимир Лютов, заместитель начальника Южного ГУ Банка России, для населения эксперты регулярно проводят лекции по повышению финансовой грамотности, чтобы они не попались на удочку мошенников.

Проверить подлинность денег может каждый и без особой аппаратуры. Для этого нужно скачать мобильное приложение «Банкноты Банка России» и следовать его подсказкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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