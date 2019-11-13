2019-11-13T13:06:22+03:00
Происшествия

В Отрадненском районе мужчина вырастил на огороде 137 кустов конопли

Он проведет в исправительной колонии строгого режима 3 года и 6 месяцев
Александра ПОДУШКО
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В Отрадненском районе мужчина вырастил на огороде 137 кустов коноплиВ Отрадненском районе мужчина вырастил на огороде 137 кустов коноплиФото: Архив "КП"
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Суд вынес приговор в отношении 30-летнего жителя Отрадненского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 УК РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ.

С апреля по июль мужчина на своем приусадебном участке вырастил 137 кустов конопли. Он их обрабатывал и поливал, чтобы вскоре употребить путем курения.

- Также у местного жителя нашли марихуану в крупном размере. Ее он незаконно приобрел и хранил в гараже, расположенном на территории дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Решением суда мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима 3 года и 6 месяцев.

Напомним, в Геленджике местный житель похитил из магазина два ящика шампанского. Бутылки стояли у входа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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