На улице Юннатов в Краснодаре изменят схему движения

СЕГОДНЯ 13:19 2019-11-13T13:19:46+03:00

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В Краснодаре на улице Юннатов на участке от Клинической до 40-летия Победы установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку авто. Изменения вступят в силу 5 декабря 2019 года.

Как рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, эти меры вводятся для обеспечения безопасности движения на данном участке, а также исключения стоянки транспорта на проезжей части. Это создает помехи другим участникам движения.

- Водителей просят быть внимательными при проезде по участкам, где начнут действовать запрещающие дорожные знаки, и четко следовать их предписаниям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Анапе идет активная работа по ремонту тротуаров. Специалисты уже обустроили пандус на пересечении улиц Владимирской и Новороссийской. Также идет ремонт тротуара возле детского сада «Орлёнок».

ИСТОЧНИК KP.RU