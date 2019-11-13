На улице Юннатов в Краснодаре изменят схему движения
В Краснодаре на улице Юннатов на участке от Клинической до 40-летия Победы установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку авто. Изменения вступят в силу 5 декабря 2019 года.
Как рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, эти меры вводятся для обеспечения безопасности движения на данном участке, а также исключения стоянки транспорта на проезжей части. Это создает помехи другим участникам движения.
- Водителей просят быть внимательными при проезде по участкам, где начнут действовать запрещающие дорожные знаки, и четко следовать их предписаниям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, в Анапе идет активная работа по ремонту тротуаров. Специалисты уже обустроили пандус на пересечении улиц Владимирской и Новороссийской. Также идет ремонт тротуара возле детского сада «Орлёнок».
ИСТОЧНИК KP.RU