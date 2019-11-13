В Анапе разыскивают 16-летнюю Валерию Новикову
В Анапе проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 16-летней Валерии Новиковой.
Девушка живет с матерью в хуторе Чехон. Днем 6 ноября она дождалась, когда родственница уйдет из дома, а после и сама ушла. С тех пор о том, где находится Валерия, никто не знает. На связь с мамой она не выходила.
У девушки тонкие губы, скошенный подбородок, темные глаза, нос прямой, волосы темные и короткие. На правой кисти у девушки есть татуировка в виде буквы «М».
- Проводятся мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшей, а также обстоятельств произошедшего. После будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Если вам что-то известно о местонахождении Валерии Новиковой, сообщите об этом по телефонам: 8(918)97-444-60 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU