В Анапе разыскивают 16-летнюю Валерию Новикову

СЕГОДНЯ 13:33 2019-11-13T13:33:19+03:00

У нее на правой руке есть татуировка в виде буквы «М»

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В Анапе проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 16-летней Валерии Новиковой.

Девушка живет с матерью в хуторе Чехон. Днем 6 ноября она дождалась, когда родственница уйдет из дома, а после и сама ушла. С тех пор о том, где находится Валерия, никто не знает. На связь с мамой она не выходила.

У девушки тонкие губы, скошенный подбородок, темные глаза, нос прямой, волосы темные и короткие. На правой кисти у девушки есть татуировка в виде буквы «М».

- Проводятся мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшей, а также обстоятельств произошедшего. После будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Если вам что-то известно о местонахождении Валерии Новиковой, сообщите об этом по телефонам: 8(918)97-444-60 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU