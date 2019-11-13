2019-11-13T14:05:09+03:00
Спорт

«Нам ничего не угрожает»: Баскетболисты краснодарского «Локо» оказались в эпицентре наводнения в Венеции

Вечером команде предстоит встреча Еврокубка с местным клубом
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Под водой более 80% городаПод водой более 80% городаФото: REUTERS
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Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» оказался в центре наводнения в Венеции. Вечером российской команде предстоит важнейший матч Еврокубка против местного коллектива «Умана Рейер», но город буквально тонет после сильных ливней. В Венеции объявлено стихийное бедствие.

Уровень воды поднялся до 190 сантиметров, и это самое сильное наводнение в Венеции за последние полвека. К счастью, с командой все в порядке.

- Сегодня ночью Венецию изрядно подтопило. Это самое большое наводнение за последние 50 с лишним лет, но нам пока ничего не угрожает. Отель располагается на материковой части города, вдалеке от большой воды, а арена находится в пятнадцати минутах езды на автобусе. Все хорошо выспались, в отличном настроении, пока что погодные условия никак не сказываются на нашей подготовке, - рассказал Андрей Григорьев, тим-менеджер ПБК «Локомотив-Кубань».

Матч «Умана Рейер» - «Локомотив-Кубань» запланирован на 13 ноября, игра начнется в 21:40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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