«Нам ничего не угрожает»: Баскетболисты краснодарского «Локо» оказались в эпицентре наводнения в Венеции

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-13T14:05:09+03:00

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Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» оказался в центре наводнения в Венеции. Вечером российской команде предстоит важнейший матч Еврокубка против местного коллектива «Умана Рейер», но город буквально тонет после сильных ливней. В Венеции объявлено стихийное бедствие.

Уровень воды поднялся до 190 сантиметров, и это самое сильное наводнение в Венеции за последние полвека. К счастью, с командой все в порядке.

- Сегодня ночью Венецию изрядно подтопило. Это самое большое наводнение за последние 50 с лишним лет, но нам пока ничего не угрожает. Отель располагается на материковой части города, вдалеке от большой воды, а арена находится в пятнадцати минутах езды на автобусе. Все хорошо выспались, в отличном настроении, пока что погодные условия никак не сказываются на нашей подготовке, - рассказал Андрей Григорьев, тим-менеджер ПБК «Локомотив-Кубань».

Матч «Умана Рейер» - «Локомотив-Кубань» запланирован на 13 ноября, игра начнется в 21:40.

ИСТОЧНИК KP.RU