Кубань заняла третье место в стране по числу предпринимателей

СЕГОДНЯ 13:57 2019-11-13T13:57:05+03:00

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На Кубани сегодня 35 процентов населения - это около 750 тысяч человек - вовлечены в малый и средний бизнес. Показатель по остальным регионам страны – значительно ниже. Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко напомнил, что в Послании Президента России поставлена задача — до 2024 года увеличить число вовлечённых в предпринимательство россиян до 55 процентов. Это высокая, но вполне обоснованная цифра. И работа над этим активно ведётся. В том числе и краевым парламентом. Сейчас, например, в региональный закон о поддержке предпринимателей вносят важные изменения относительно социального предпринимательства.

По итогам девяти месяцев этого года Кубань занимает третье место в стране по числу предпринимателей, уступая только Москве и Московской области. На поддержку бизнеса в крае направлена специальная региональная программа. В 2019-м на ее реализацию направили 881 с половиной миллион рублей. Цифра, по сравнению с 2018-м увеличилась в два с половиной раза. Практически все средства уже освоены. Поддерживают и консультируют кубанских предпринимателей в ряде структур: их числе Фонд развития бизнеса, Центр поддержки предпринимательства, Центр сопровождения инвестпроектов и другие. Кроме того, в конце этого года планируется открытие Центра «Мой бизнес».

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко акцентировал внимание на поддержке бизнеса на селе. На Кубани более половины предпринимателей заняты именно в аграрном секторе. Для их поддержки создаются специальные центры и проводятся выездные мероприятия.

Валовый региональный продукт на треть составляет малый и средний бизнес, тогда как в других субъектах РФ этот показатель не более 22 процентов, поэтому по словам Юрия Бурлачко важно, создание законодательных условий для предпринимательства и промышленности. Такова принципиальная позиция ЗСК. Позитивные результаты уже есть. Это направление будет оставаться на жестком контроле и в дальнейшем.