2019-11-13T15:07:25+03:00
Общество

В Краснодаре открылся муниципальный центр развития предпринимательства

Здесь начинающие бизнесмены смогут работать и получать консультации
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Центр развития предпринимательства в Краснодаре Фото: krd.ruЦентр развития предпринимательства в Краснодаре Фото: krd.ru
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В Краснодаре открылся муниципальный центр развития предпринимательства «Платформа». Он находится по адресу: улица Северная, 365. Здесь начинающие предприниматели смогут бесплатно организовать мини-офис, получить консультации специалистов о регистрации, бухучете, налогообложении, лицензированию, а также пройти обучение и посещать лекции, тренинги и мастер-классы.

— «Платформа» - место, где можно дать старт своему делу. Это тем более важно, что в Краснодаре больше 250 тысяч горожан работают в сфере малого и среднего бизнеса. С августа этого года центр открыт в тестовом режиме, его услугами уже воспользовались больше 300 предпринимателей, — сказал Евгений Первышов.

В центре есть 60 рабочих мест, которыми начинающие предприниматели смогут в течение трех месяцев пользоваться бесплатно. Правда, все места забронированы до января. В будущем планируется, что срок пользования увеличат до полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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