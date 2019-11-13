Королевский национальный балет Грузии выступит с уникальным танцевальным шоу «Огонь Грузии»

СЕГОДНЯ 15:32 2019-11-13T15:34:36+03:00

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Кавказские ритмы, динамичные отточенные движения, темпераментное исполнение –отражает в полном смысле название программы «Огонь Грузии».

Эксклюзивные танцевальные номера с кинжалами и саблями станут незабываемым зрелищем для каждого зрителя.

Мастерская постановка и красочные костюмы помогут отправиться в незабываемое путешествие по многовековой Грузии.

“Королевский национальный балет” Грузии под руководством Гелы Поцхишвили и Маиы Кикнадзе выступает на сцене уже более 30 лет.

Свыше 40 миллионов человек в 80 странах мира рукоплескали танцорам, поражающим воображение зрителей великолепной техникой исполнения, неподражаемым артистизмом, куражом и безудержной экспрессией, свойственной только грузинским танцам.

Артисты Театра непрерывно собирают и изучают аутентичные национальные танцы, ищут новые современные хореографические решения, предлагая сценические миниатюры, новеллы и целые представления, иллюстрирующие прошлое и настоящее грузинского народа.

Новая хореографическая программа «Огонь Грузии» — яркое, красочное, лиричное шоу, позволяющее прикоснуться к самобытной грузинской культуре и погрузиться в чарующий мир танца, гармонично сочетающий в себе ювелирно отточенные движения, стиль, элегантность и эмоциональность грузин. Особенностью программы является то, что при ее подготовке был применен принципиально новый подход: «Огонь Грузии» — это не подборка отдельных танцевальных номеров, а целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией.

Все это, в сочетании с живописными костюмами и грандиозными декорациями, приковывает внимание зрителя и не позволяет перевести дыхание и оторвать взгляд от

действа, происходящего на сцене, с момента открытия занавеса до финального выхода артистов.

“Королевский национальный балет” Грузии , гастролировал почти во всех странах мира. С 1990 года по сегодняшний день Театр выступал в Австрии, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Греции, Индии, США, Испании, Египте, Франции, Японии, десять раз в Италии, Англии, Новой Зеландии, Австралии, Турции, Израиле и т.д. О гастролях Театра существует огоромное количество прекрасных рецензий и отзывов прессы.

“Королевский национальный балет” Грузии находится в постоянном процессе сбора, изучения и развития национальных танцев в современном направлении, создания новых хореографичеких миниатюр, новелл и представлений, иллюстрирующих прошлое и настоящее грузинского народа.

С участием талантливых артистов Гела Поцхишвили создал театр-шоу. В этом театре огромное значение приобрело новое мышление в танце в современном направлении. На основе традиционных грузинских танцев здесь создаются новые произведения современной национальной хореографии. Развитое в таком направлении грузинский танец займет должное место в мировом хореографичеком искусстве.

Художественный руководители - Гела Поцхишвили и Маиа Кикнадзе.

Хореограф - Гела Поцхишвили.

Дата мероприятия: 24.11.2019

Время начала: 19:00

Город: Краснодар ЦКЗ ул. Красная 5

Стоимость билетов: от 1000 до 2000 руб.