2019-11-13T15:43:32+03:00
Общество

В «Орлёнке» начались «Инженерные каникулы»

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» проходит тематическая программа естественно-научной и технической направленности «Инженерные каникулы»
Иван Егоров
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Фото: ВДЦ «Орлёнок».Фото: ВДЦ «Орлёнок».
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В проекте участвуют около 50 ребят 12 – 16 лет из 13 регионов страны, чьи достижения в физике, химии, естествознании отмечены дипломами и грамотами всероссийского, регионального и школьного уровней.

В ходе смены орлята познакомятся с передовыми технологиями и современными инженерными наработками в области технического творчества, получат представление о физических и химических свойствах различных материалов. На практических занятиях юные инженеры изучат способы моделирования деталей на 3D-принтере, познакомятся с теорией и практикой управления роботами на платформе Arduino, а также узнают, как принимать управленческие решения в бизнесе на основе теории маржинального анализа.

Преподавателями смены выступают специалисты Национального исследовательского технологического института «МИСиС».

- В сотрудничестве с партнёрами «Орлёнок» создаёт уникальные условия для выявления талантливой молодёжи в области науки, технологий и инноваций, обеспечивая тем самым развитие интеллектуального потенциала страны, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Программа делится на несколько образовательных модулей: «Лифт на орбиту», «Мир кристаллов», «Робототехника», «Архитектурное 3D-моделирование», «Управление бизнесом». В результате обучения по каждому из направлений ребята создадут коллективные и индивидуальные проекты.

Детские разработки будут представлены на финальном событии смены, проектной олимпиаде «МИСиС зажигает звезды». Победители и призёры конкурса получат от 7 до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в МИСиС и другие профильные ВУЗы страны.

Организаторами программы выступают: ВДЦ «Орлёнок», НИТУ «МИСиС».

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