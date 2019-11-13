Онкослужба Краснодарского края получила более 5,5 тысяч единиц оборудования

13 Нояб. 16:07 2019-11-13T16:07:52+03:00

Его поставки осуществлялись в течении пяти лет

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В Краснодаре прошла коллегия краевого министерства здравоохранения. В ее работе приняли участие главные врачи всех больниц региона.

- В регионе на первом месте среди причин смертности граждан остаются сердечно-сосудистые заболевание. Второй причиной стала онкология. Чаще всего от рака умирают в Усть-Лабинске, Гулькевичском, Успенском, Щербиновском и Темрюкском районах, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Несмотря на значительное снижение смертности от онкологических заболеваний на Кубани, целевые показатели, предусмотренные национальным проектом, пока не достигнуты. Несмотря на это, онкослужба региона оснащена довольно хорошо. Медучреждения за минувшие пять лет получили свыше 5,5 тысяч единиц высокотехнологичного оборудования. На это потратили 5 млрд рублей.

В 2019 году финансирование данного направления превысит 7,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU