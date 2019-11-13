В торговом центре Краснодара задержали парня с человеческим черепом в рюкзаке

13 Нояб. 18:38 2019-11-13T19:13:09+03:00

Изменить размер текста: A A

19-летнего парня задержала охрана торгового центра «Галерея-Краснодар». Когда он зашел в ТРЦ, мужчины попросили посетителя показать содержимое рюкзака – такие правила в заведении, все большие сумки тут проверяют. Когда открыли его, в рюкзаке лежал череп человека. Охранники вызвали полицию, а те уже сообщили в Следком о молодом посетителе с человеческим черепом.

- По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - пояснили сайту "КП"-Кубань" в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Назначена экспертиза. На вид череп старый. Сам парень заявил, что его ему дали какие-то бомжи у Всесвятского кладбища – оно находится рядом с ТРЦ.

В ТРЦ Краснодара в сумке молодого человека нашли череп

В ТРЦ Краснодара в сумке молодого человека нашли череп

ИСТОЧНИК KP.RU