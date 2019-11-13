На Кубани ветеран ВОВ получил новое жилье благодаря помощи сотрудников краевого следкома
В сентябре 2019 года сотрудники СУ СК России по Краснодарскому краю обнаружили в социальных сетях информацию о том, что ветеран ВОВ Василий Горобец лишился единственного жилья из-за пожара. Работники следственного отдела по Туапсинскому району помогли мужчине, закупив продукты питания, лекарства, а также предметы первой необходимости.
- Также сотрудники следственного управления обратились к администрации Туапсинского района с просьбой оказать содействие ветерану в получении нового жилья, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
24 октября руководитель следственного отдела по Туапсинскому району СКР по Краснодарскому краю Артур Акопов с главой района Анатолием Русиным вручили ветерану ключи от нового дома. Также защитнику отечества следователи подарили холодильник и набор продуктов питания.
ИСТОЧНИК KP.RU