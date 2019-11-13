2019-11-13T18:59:53+03:00
Общество

На Кубани ветеран ВОВ получил новое жилье благодаря помощи сотрудников краевого следкома

Он лишился дома из-за пожара
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краюФото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

В сентябре 2019 года сотрудники СУ СК России по Краснодарскому краю обнаружили в социальных сетях информацию о том, что ветеран ВОВ Василий Горобец лишился единственного жилья из-за пожара. Работники следственного отдела по Туапсинскому району помогли мужчине, закупив продукты питания, лекарства, а также предметы первой необходимости.

- Также сотрудники следственного управления обратились к администрации Туапсинского района с просьбой оказать содействие ветерану в получении нового жилья, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

24 октября руководитель следственного отдела по Туапсинскому району СКР по Краснодарскому краю Артур Акопов с главой района Анатолием Русиным вручили ветерану ключи от нового дома. Также защитнику отечества следователи подарили холодильник и набор продуктов питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В отношении краснодарских перевозчиков возбудили дело о сговоре
На Кубани покажут фильмы-участники фестиваля «Вечевой колокол»
В Краснодаре заработают три новых участковых пункта полиции
Медучреждения Кубани получат новое компьютерное оборудование
Жителя Сочи осудили на 4 года за неуплату налогов
На Кубани на покупку жилья для детей-сирот в 2020 году потратят дополнительные 500 млн рублей
В Краснодаре введут ограничение движения по улице Солнечной
ВТБ Факторинг: российский рынок Supply Chain Finance может вырасти до 100 тысяч поставщиков в течение пяти лет
На Кубани действуют 6 лесных пожаров
Лука Банки покидает «Локомотив-Кубань»
Не порно, но задорно: краснодарцы занялись спортом необычным способом
ВТБ приобрел контрольную долю в сервисе управления недвижимостью «Домиленд»
Банк УРАЛСИБ подвел итоги квеста «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
Завод в Армавире, сотрудница которого лишилась скальпа, проверят следователи
В Краснодарском крае ищут незаконные капитальные постройки в лесном фонде
Более 400 новоселов ЖК «Министерские озера» бизнес квартал получили ключи от своих квартир
Краснодарцы могут сообщить о проблемах с отоплением сразу на несколько «горячих линий»
В 2020 году на Кубани зарплата работников бюджетной сферы увеличится на 3,8%
В Законодательном Собрании края обсудили «дорожную карту»
В поселке Российском Краснодара увеличили темпы возведения школы на 1100 мест
Горнолыжные курорты Кубани в период новогодних праздников примут около 365 тысяч гостей
В Славянском районе задержали браконьера, который ловил раков
В Темрюкском районе иномарка наехала на упавшее дерево и опрокинулась
На Кубани в 2020 году стартует программа «Земский учитель»
Радио на улице Красной в Краснодаре: почему перестало вещать
Кубанские спортсмены успешно выступили на первенстве мира по грэпплингу
В Краснодаре сдадут долгострой ЖК «Новая Энка»
В Новознаменском жилом районе Краснодара приступили к строительству школы