На Кубани ветеран ВОВ получил новое жилье благодаря помощи сотрудников краевого следкома

13 Нояб. 19:01 2019-11-13T18:59:53+03:00

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В сентябре 2019 года сотрудники СУ СК России по Краснодарскому краю обнаружили в социальных сетях информацию о том, что ветеран ВОВ Василий Горобец лишился единственного жилья из-за пожара. Работники следственного отдела по Туапсинскому району помогли мужчине, закупив продукты питания, лекарства, а также предметы первой необходимости.

- Также сотрудники следственного управления обратились к администрации Туапсинского района с просьбой оказать содействие ветерану в получении нового жилья, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

24 октября руководитель следственного отдела по Туапсинскому району СКР по Краснодарскому краю Артур Акопов с главой района Анатолием Русиным вручили ветерану ключи от нового дома. Также защитнику отечества следователи подарили холодильник и набор продуктов питания.

ИСТОЧНИК KP.RU