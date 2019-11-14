В Краснодаре пройдет выставка «Воспоминание»
В Краснодаре в краевом выставочном зале изобразительных искусств с 21 ноября по 1 декабря состоится выставка памяти художника Николая Сальникова «Воспоминание».
- Всего в экспозиции будет представлено более 50 графических работ, которые хранятся в фондах Приморско-Ахтарского историко-краеведческого музея, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Сальников Николай Сергеевич родился и вырос на Кубани, в Приморско-Ахтарском районе. Принимал участие в ВОВ. В 1963 году вступил в Союз художников СССР. Принимал участие в краевых, республиканских, всесоюзных и международных выставках. Выставлялся в Риме, где был награжден бронзовой медалью ЮНЕСКО.
ИСТОЧНИК KP.RU