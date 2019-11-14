В Краснодаре пройдет выставка «Воспоминание»

СЕГОДНЯ 07:19 2019-11-14T07:19:45+03:00

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В Краснодаре в краевом выставочном зале изобразительных искусств с 21 ноября по 1 декабря состоится выставка памяти художника Николая Сальникова «Воспоминание».

- Всего в экспозиции будет представлено более 50 графических работ, которые хранятся в фондах Приморско-Ахтарского историко-краеведческого музея, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Сальников Николай Сергеевич родился и вырос на Кубани, в Приморско-Ахтарском районе. Принимал участие в ВОВ. В 1963 году вступил в Союз художников СССР. Принимал участие в краевых, республиканских, всесоюзных и международных выставках. Выставлялся в Риме, где был награжден бронзовой медалью ЮНЕСКО.

ИСТОЧНИК KP.RU