В Темрюке полицейские задержали браконьеров

СЕГОДНЯ 07:48 2019-11-14T07:48:40+03:00

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Сотрудники транспортной полиции Анапы и Темрюкского линейного пункта задержали двух мужчин. Они незаконно ловили рыбу с использованием лесковой сети длинной 70 метров и высотой 2 метра.

- В их лодке нашли особей судака, чехони, жереха, бычка и азовского пузанка. Сумма ущерба по оценкам экспертов составила более 160 тысяч рублей. Лодку, сети и рыбу изъяли как вещественные доказательства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Анапского ЛО МВД России на транспорте.

В отношении браконьеров возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

ИСТОЧНИК KP.RU