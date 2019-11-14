В Новороссийске на горе Колдун загорелся лес
В Новороссийске камеры видеонаблюдения около 05:00 зафиксировали возгорание на горе Колдун. На место выехали две пожарные части, сотрудники новороссийского лесхоза, 301 пожарная химическая станция, добровольная дружина села Мысхако, Южного, Центрального районов. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Новороссийска Игорь Дяченко.
Пожар сложный. Он удален от дороги примерно на 2 километра, а также идет крутой подъем на гору. Тушение возможно только ранцевыми огнетушителями. Его ликвидируют порядка 30 человек.
Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk
Для тушения разложили магистраль около 350 метров для подачи воды, от которой воду спасатели переносят канистрами и другими емкостями. Также задействовано 2 автоцистерны, машина спецатохозяйства по подвозу воды.
- Площадь возгорания составляет порядка 1 гектара. Работу осложняет сильный ветер примерно 15 метров в секунду, - отметил Игорь Дяченко.
Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk
Численность сил задействованных в тушении увеличивают. Глава города принял решение привлечь силы пожарной авиации.
В Новороссийске горит лес.Видео: instagram.com/dyachenko_nvrsk
ИСТОЧНИК KP.RU