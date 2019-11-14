2019-11-14T09:06:57+03:00
Происшествия

В Краснодаре из-за аварии на водопроводе на день закроют четыре детских сада

Трубу прорвало под гаражом, который стоит на коммуникациях
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре по улице Старокубанская, 111 произошла авария на сетях холодного водоснабжения. Трубу прорвало под гаражом, который стоит на коммуникациях. Теперь его сносят, чтобы начать ремонт.

Водоснабжение на аварийном участке отключат на несколько часов в 57 многоэтажках. На месте работают 4 единицы техники и 15 специалистов «Росводоканал Краснодар и муниципальной «Службы спасения». Как только снесут гараж, приступят к ремонту на водопроводе.

Как рассказал директор департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Владислав Белый, восстановительные работы на водопроводе планируют выполнить в течение дня, а после возобновить водоснабжение.

- В зону отключения воды попали 57 домов, это около 16 тысяч человек в районе, ограниченном улицами Ставропольская, Старокубанская, Бургасская, Стасова, Айвазовского. Также не будут работать четыре детских сада: № № 124, 121, 31, 112, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что управление муниципального контроля проверит законность установки соседних гаражей. Если они стоят без разрешений, то будут добиваться и их сноса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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