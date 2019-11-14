Есть - здорово! Где найти в Краснодаре правильные продукты

СЕГОДНЯ 09:22 2019-11-14T09:48:14+03:00

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В условиях массового демонтажа незаконных ларьков и даже целых рынков, централизованное место сбора настоящих фермерских продуктов, фруктов и овощей пользуется большой популярностью.

С наступлением осеннего периода традиционно возобновилась работа ярмарок выходного дня, где местные сельхозпроизводители реализуют произведенную либо переработанную ими продукцию. Торговые места на ярмарках, организованных в Краснодаре, предоставляются бесплатно. При этом первоочередное право на участие в ярмарках получают сельхозпроизводители краевого центра и Краснодарского края.

Именно поэтому цены на подобных ярмарках ниже среднерыночных на 10–15%, от чего спрос на них неумолимо растет. В связи с этим дополнительные торговые точки выходного дня распределены по всему городу. Их вы можете найти в Черемушках, на Комсомольском, Юбилейном, Фестивальном и Славянском. Но наибольшее толпы довольных покупателей собирают центральные ярмарки, а также торговые площади в микрорайонах “Панорама” и “Губернский”.

Здесь с 8 часов утра жители микрорайонов могут приобрести фрукты, овощи, рыбу, мед, колбасные и молочные изделия, бакалею и кондитерские изделия наивысшего качества. К слову, торговля на ярмарках выходного дня вышла на новый уровень. На верхней части палаток указана информация о принадлежности торгового места, там же размещен QR-код, при считывании которого покупатель получает всю информацию о производителе. Качество продукции на ярмарках находится под контролем ветеринарно-санитарной службы, а на территории размещены контрольно-измерительные приборы, с помощью которых можно проверить честность продавцов. Это говорит о высоком уровне организации и настоящей заботе о потребителе.

Несмотря на то, что в “Губернском” и “Панораме” достаточно полная самостоятельная инфраструктура, жители микрорайонов не меньше радуются дополнительной возможности приобрести фермерские товары. Ведь есть в походах на ярмарку особенная гоголевская романтика, правда?