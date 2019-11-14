СЕГОДНЯ 09:28 2019-11-14T09:28:44+03:00

В Сочи в эксплуатацию сдали долгострой по улице Санаторной Фото: Архив "КП"

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Собственники квартир в ЖК «Шоколад» по улице Санаторной в Сочи получат правоустанавливающие документы на свое жилье. Долгострой сдали эксплуатацию.

Ранее дом попал в краевой перечень проблемных объектов из-за того, что застройщик нарушил параметры разрешенного строительства. А также решался вопрос с земельными участками под зданием.

- Проблему 134 семей разбирали на заседаниях рабочей группы при прокуратуре. В них участвовали представители администрации курорта, ресурсоснабжающих организаций и другие заинтересованные стороны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В начале прошлого года в перечне значилось 28 проблемных объектов, которые находятся в Сочи. Восемь из них уже исключены из реестра.

ИСТОЧНИК KP.RU