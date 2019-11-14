В Архипо-Осиповке предприниматель незаконно собирал с туристов деньги за посещение водопадов
Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку. Выяснилось, что в Архипо-Осиповке предприниматель незаконно собирал с туристов деньги за посещение водопадов Псегуаш.
- Мужчина на лесном участке установил шлагбаум, через который осуществлялся пропускной режим. Деньги он брал под предлогом экологического сбора, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Но в соответствии с действующим лесным законодательством запрещено ограничивать доступ граждан в лес. Природоохранный прокурор с исковым заявлением обратился в суд. Его требования были удовлетворены в полном объеме. Теперь туристы могут свободно посещать водопады Псегуаш.
Исполнение решения суда поставлено на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU