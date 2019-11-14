СЕГОДНЯ 09:46 2019-11-14T09:46:18+03:00

В Архипо-Осиповке предприниматель незаконно собирал с туристов деньги за посещение водопадов Фото: Архив "КП"

Он установил на лесном участке шлагбаум и осуществлял пропускной режим

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Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку. Выяснилось, что в Архипо-Осиповке предприниматель незаконно собирал с туристов деньги за посещение водопадов Псегуаш.

- Мужчина на лесном участке установил шлагбаум, через который осуществлялся пропускной режим. Деньги он брал под предлогом экологического сбора, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Но в соответствии с действующим лесным законодательством запрещено ограничивать доступ граждан в лес. Природоохранный прокурор с исковым заявлением обратился в суд. Его требования были удовлетворены в полном объеме. Теперь туристы могут свободно посещать водопады Псегуаш.

Исполнение решения суда поставлено на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU