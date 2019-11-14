2019-11-14T09:55:14+03:00
Общество

В «Орлёнке» начался игровой бум

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» проходит фестиваль детских игровых программ «ИГРОБУМ»
иван Егоров
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Фото: пресс-служба ВДЦ «Орлёнок».Фото: пресс-служба ВДЦ «Орлёнок».
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Участниками смены стали 200 мальчишек и девчонок от 12 до 16 лет из 11 регионов России. Представители детских игровых и анимационных объединений и лидеры ученического самоуправления, увлечённые разработкой и проведением досуговых и игровых программ, приехали в «Орлёнок», чтобы создать и опробовать перспективные проекты для сверстников.

Фестиваль проводится с целью выявления передового опыта использования игровых, проектных и информационно-коммуникационных технологий в организации детского досуга и социально-культурной деятельности школьников.

- Фестиваль «ИГРОБУМ» объединяет самых креативных и творческих ребят, которые умеют создавать отличное настроение и хотят делиться своими знаниями с окружающими. Здесь в «Орлёнке» ребята формируют развлекательную платформу, которая поможет игровым объединениям организовывать свободное время школьников страны, отвечая запросам современности, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В ходе проекта ребята изучат традиционные и современные способы организации игрового взаимодействия, узнают секреты успешного проведения развлекательного мероприятия, научатся приёмам работы ведущего и поделятся друг с другом современными идеями развития направлений детских развлекательных программ.

На основе полученных знаний ребята представят разработки собственных развлекательных проектов по следующим направлениям: «Игры нашего двора», «Игры с залом», «Народные игры», «Посиделочные игры».

Кроме того, в рамках смены орлята смогут продемонстрировать свой опыт организации и проведения игровых событий: самые интересные программы будут реализованы для ребят «Орлёнка» и учеников образовательных учреждениях Туапсинского района.

Организаторы проекта: Автономная некоммерческая организация Центр социально-образовательных инициатив «Со-Действие», ВДЦ «Орлёнок».

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