В Сочи предприниматель продавал контрафактные товары под маркой известного бренда

СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-14T10:18:39+03:00

У него не было специального разрешения на использования чужого товарного знака

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В дежурную часть Сочинского ЛУ МВД России на транспорте обратился представитель известного бренда. Он сообщил, что в городе незаконно продают аксессуары для телефонов с этим товарным знаком.

Злоумышленник реализовывал товары на территории привокзальной площади железнодорожного вокзала Сочи. Ранее предприниматель из Перми приобрел сетевые адаптеры, наушники, чехлы для смартфона, кабели и переходники с логотипом иностранной фирмы с целью последующей реализации. У него не было специального разрешения на использования чужого товарного знака.

400 единиц продукции сотрудники транспортной полиции изъяли. Товары находятся в камере хранения вещественных доказательств Сочинского ЛУ МВД России на транспорте. Ущерб компании-правообладателю составил боле одного миллиона рублей.

- В отношении 22-летнего парня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 180 УК РФ (Незаконное использование товарного знака, с причинением крупного ущерба), - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU