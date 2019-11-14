2019-11-14T10:27:19+03:00
Общество

Директор новороссийского Центра оценки качества зерна расскажет об актуальных вопросах его переработки

Михаил Ханов выступит на IV международном сельскохозяйственном форуме «Зерно России 2020»
Иван ЕГОРОВ
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Форум «Зерно России 2020» пройдет 14 февраля 2020 года в городе Краснодар, ГК «Интурист».

Тема его выступления: «Экспорт зерна и продуктов его переработки».

За последние 20 лет, экспортный потенциал России по зерновым культурам вырос в десятки раз, и достиг рекордной отметки в 53 млн. тонн (сезон 2017-18).

В текущем 2019/20 гг. Россия, с объемом 45 млн. тонн и долей 12%, сохранит свою позицию в пятерке крупнейших мировых стран-экспортеров зерновых культур.

За прошедшие 4 месяца сельскохозяйственного года, экспорт зерна уже достиг 15,5 млн. тонн - продукция направлена в 101 страну. По итогам прошлого сезона, количество стран-импортеров увеличилось до 117.

При этом, 80 стран-импортеров предъявляют высокие требования к качеству зерна, 98 стран - к безопасности зерна, и все страны - к карантинному состоянию зерна.

Стоит отметить, что ежегодно, Россельхознадзором и ФГБУ «Центр оценки качества зерна», проводится обширная работа для преодоления экспортных барьеров, связанных с качеством зерна, что позволяет расширять экспортный рынок.

Форум «Зерно России – 2020» это: общение с коллегами из отрасли, партнёрами, самая актуальная аналитика на текущий момент, экспертная информация по вашей профессиональной деятельности.

Генеральный спонсор форума «Зерно России-2020»: «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»).

Спонсор: FOSS, АО «Щёлково Агрохим».

Спонсор сессии: ООО «БиоТехАгро».

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях участия, спонсорской и информационной поддержке Форума вы можете получить на сайте http://events.agbz.ru/, в оргкомитете +7 909-450-39-02, +7 909-450-36-10, +7 962-873-27-33, +7 918-018-34-34 или электронной почте events@agbz.ru.

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