Житель Гулькевичского района поджег квартиру бывшей возлюбленной

СЕГОДНЯ 10:55 2019-11-14T10:55:15+03:00

Ущерб составил более 30 тысяч рублей

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В дежурную часть Гулькевичского района обратилась местная жительница. Она заявила о поджоге квартиры.

Полицейские опросили потерпевшую и возможных очевидцев. Женщина рассказал, что, увидев возгорание балкона со стороны улицы, вызвала пожарных и правоохранителей. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.

- Выяснилось, что к поджогу причастен 54-летний местный житель. Это бывший сожитель потерпевшей. Он признался, что поджег квартиру из чувства ревности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU