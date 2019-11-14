Житель Гулькевичского района поджег квартиру бывшей возлюбленной
В дежурную часть Гулькевичского района обратилась местная жительница. Она заявила о поджоге квартиры.
Полицейские опросили потерпевшую и возможных очевидцев. Женщина рассказал, что, увидев возгорание балкона со стороны улицы, вызвала пожарных и правоохранителей. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.
- Выяснилось, что к поджогу причастен 54-летний местный житель. Это бывший сожитель потерпевшей. Он признался, что поджег квартиру из чувства ревности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU