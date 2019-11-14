Россельхозбанк присоединился к Системе быстрых платежей по мобильным

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-14T10:56:39+03:00

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Краснодарский филиал Россельхозбанка сообщает, что банк подключился к Системе быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России. Сервис позволит клиентам Россельхозбанка отправлять и получать деньги, в том числе между своими счетами, открытыми в разных банках. Помимо межбанковских переводов станут доступны переводы по номеру мобильного телефона между клиентами РСХБ.

Чтобы перевести деньги, достаточно в интернет-банке или мобильном приложении РСХБ выбрать счет, с которого будут списаны денежные средства, указать номер мобильного телефона получателя и банк получателя, а также сумму перевода. После подтверждения операции деньги будут переведены и станут доступны получателю практически мгновенно.

Для получения переводов необходимо быть пользователем системы дистанционного банковского обслуживания с верифицированным номером мобильного телефона. В разделе настроек интернет-банка или мобильного приложения требуется подтвердить возможность зачисления входящих переводов и выбрать счет для зачисления.

Для популяризации сервиса СБП в первоначальный период после его запуска, будет отсутствовать комиссия банка за переводы с текущих счетов и счетов дебетовых карт. По переводам со счетов кредитных карт будет взиматься комиссия за использование заемных средств.