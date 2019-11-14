В Законодательном собрании края дали старт учебной практике для студентов ВУЗов региона

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-14T11:05:16+03:00

По поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко аттестационную комиссию провел председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский

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Стажироваться в краевом парламенте в этот раз будут 35 студентов Аграрного, Технологического и Кубанского государственного университетов.

Будущие специалисты обучаются на юридическом, экономическом и факультете государственного и муниципального управления. Они прошли жёсткий отбор. Эксперты оценивали не только успеваемость молодых людей, но и гражданскую позицию, перспективы дальнейшего поступления на государственную гражданскую службу. Самые достойные получили рекомендацию для прохождения практики в Законодательном Собрании Краснодарского края.

Практика состоит из трёх этапов: учебная – для второкурсников, производственная – для третьекурсников, преддипломная – для тех, кто учится на четвёртом курсе.

По окончанию юноши и девушки получают свидетельство о прохождении стажировки.

Студенческая практика в Законодательном собрании – давняя традиция. Первые студенты пришли в парламент еще 10 лет назад. И в общей сложности за эти годы бесценный опыт в краевом парламенте получили 287 ребят. Сейчас они работают в государственных органах, органах местного самоуправления, а несколько бывших практикантов трудятся и в аппарате ЗСК. Ведь в первую очередь цель стажировки - привлечение на службу перспективных молодых кадров.

Виктор Чернявский пообщавшись лично с каждым практикантом отметил, что для будущих специалистов важно быть всесторонне развитыми людьми, постоянно учиться, расти в организационном плане, чтобы потом уметь организовать рабочий график и свой и коллектива, с которым будут работать. Кроме этого, они должны быть «подкованы» юридически, экономически, чтобы уметь принимать взвешенные управленческие решения.

В завершении встречи всем студентам пожелали упорства, трудолюбия и успехов в прохождении практики.