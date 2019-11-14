СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-14T11:26:38+03:00

В Ленинградском районе местный житель забил знакомого до смерти деревянной скалкой Фото: Архив "КП"

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В Ленинградском районе 36-летнему местному жителю предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 32-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Вечером 31 октября трое мужчин отдыхали в доме на улице Вишневой в станице Ленинградской. В какой-то момент хозяин услышал, что один из гостей что-то пытается похитить в одной из комнат. Он пошел разбираться.

Мужчина избил деревянной скалкой гостя. После этого пострадавший выбежал на улицу, однако упал рядом с домом. Соседи вызвали на место происшествия медиков и правоохранителей.

Прибывшие врачи госпитализировали потерпевшего, но на следующий день мужчина скончался в больнице от полученных травм.

- Обвиняемый находится под стражей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU