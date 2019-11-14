Прокуратура Кубани не дала чиновникам купить 6 иномарок

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-14T11:58:05+03:00

Прокуратура Кубани не дала чиновникам купить иномарки на сумму 9,8 миллионов рублей

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Славянская межрайонная прокуратура входе проверки выявила нарушения при приобретении администрацией автомобилей на сумму 9,8 миллионов рублей.

В условиях дефицита бюджета Славянского района приобретение 6 автомобилей марки Hundai Solaris на условиях финансовой аренды прямо противоречило принципу эффективности использования бюджетных средств. Это закреплено в ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.

Прокуратурой главе муниципального образования было внесено представление. Район обжаловал его в суде. Сотрудники ведомства обратились в вышестоящий орган.

- Коллегией по гражданским делам Краснодарского краевого суда решение нижестоящей инстанции отменено, закупка признана незаконной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU