Прокуратура Кубани не дала чиновникам купить 6 иномарок
Славянская межрайонная прокуратура входе проверки выявила нарушения при приобретении администрацией автомобилей на сумму 9,8 миллионов рублей.
В условиях дефицита бюджета Славянского района приобретение 6 автомобилей марки Hundai Solaris на условиях финансовой аренды прямо противоречило принципу эффективности использования бюджетных средств. Это закреплено в ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.
Прокуратурой главе муниципального образования было внесено представление. Район обжаловал его в суде. Сотрудники ведомства обратились в вышестоящий орган.
- Коллегией по гражданским делам Краснодарского краевого суда решение нижестоящей инстанции отменено, закупка признана незаконной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU