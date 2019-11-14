В Кавказском районе после ДТП с грузовиком загорелся BMW X5

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-14T12:07:03+03:00

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13 ноября около 16:00 в районе 78-километра автодороги «М-29 Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем автомобиля марки «БМВ Х5» выехал на встречку, где столкнулся большегрузным автомобилем «Скания» с полуприцепом. В результате «БМВ» загорелся

- Водитель иномарки погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

На дорогах Краснодарского края 13 ноября сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 18 ДТП, в которых 2 человека погибли и 17 получили ранения различной степени тяжести. В регионе произошло 6 наездов на пешеходов, в них 6 человек были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU