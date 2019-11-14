2019-11-14T12:51:26+03:00
Общество

Привокзальную площадь Сочи планируют благоустроить к началу курортного сезона

Здесь появится специализированное место для стоянки такси
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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Привокзальную площадь Сочи благоустроят к началу курортного сезона. Об этом стало известно на рабочем совещании администрации города и руководства Северо-Кавказского филиала РЖД.

- Первым этапом работ станет демонтаж осмотровых павильонов. Они были построены во время проведения Олимпиады. Демонтаж павильонов позволит значительно разгрузить транспортные потоки по улице Горького, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Как рассказала директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Ирина Горбачева, сделают дополнительную платформу для движения пассажирского и личного транспорта, выделят места для стоянки. Также появится специализированное место для стоянки такси.

Проектные решения примут к концу декабря. В начале 2020 года начнутся работы по реконструкции площади. Планируется, что ее закончат уже летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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