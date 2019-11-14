В Краснодарском крае прошел траурный митинг в память о погибших на Михизеевой Поляне

СЕГОДНЯ 12:48 2019-11-14T16:15:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Траурный митинг прошел в станице Махошевской, рядом с Кубанской Хатынью. Здесь были перезахоронены останки расстрелянных жителей во время ВОВ.

Напомним, 13 ноября 1942 года в поселке Михизеева Поляна было убито более 200 человек, фамилии которых до сих пор установить не удалось. Немцы согнали всех, кто оставался в поселке, заставили вырыть семь могил и пустили по людям автоматные очереди. Выжили только три человека.

- Рядом с Кубанской Хатынью был установлен мемориал. Каждый год 13 ноября возле него проводят траурные мероприятия. После митинга ветераны, духовенство, молодежь и представители общественных организаций возложили цветы на месте расстрела, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также участие в памятных мероприятиях приняли сотрудники СУ СК России по Краснодарскому краю. После их окончания они посетили в труднодоступной местности само место массового расстрела мирных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU