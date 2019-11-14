2019-11-14T13:13:31+03:00
Происшествия

На Кубани адвоката осудили на 3 года за покушение на мошенничество

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани адвоката осудили на 3 года за покушение на мошенничествоНа Кубани адвоката осудили на 3 года за покушение на мошенничествоФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Ейске с октября по декабрь 2017 года адвокат пообещал своей подзащитной за 300 тысяч рублей переквалификацию по ее делу статью УК РФ. Она должна была предусматривать более мягкое наказание. Подзащитная согласилась и передала мужчине деньги. Адвоката задержали сотрудники правоохранительных органов на месте преступления.

- Ейский городской суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Адвокат обжаловал решение суда, утверждая, что его вина не доказана. Однако доводы жалоб были опровергнуты представителем прокуратуры. Краснодарский краевой суд приговор оставил без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Учащиеся казачьих школ Кубани будут ходить в единой форме
На Кубани до конца года появится еще почти 1,5 тысячи га молодых садов
Конфликта больше нет: Вячеслав Цеповяз помирился с бывшей женой и детьми
Начинающие педагоги Кубани смогут сдать основной госэкзамен
Волонтеры из Краснодарского края присоединились к поискам пропавшей девочки в Крыму
«Ростелеком» в Краснодаре приглашает на масштабный турнир по игре World of Tanks
Сочинские археологи исследуют древний храм, который спасли от черных копателей
В Краснодарском крае чиновники попались на антиконкурентном сговоре
В Краснодаре устранили аварию на сетях холодного водоснабжения по улице Старокубанской
Жители Музыкального передали мэрии Краснодара два участка для строительства дорог
В Краснодарском крае прошел траурный митинг в память о погибших на Михизеевой Поляне
Привокзальную площадь Сочи планируют благоустроить к началу курортного сезона
На федеральном уровне отметили развитие самбо на Кубани
В Кавказском районе после ДТП с грузовиком загорелся BMW X5
Прокуратура Кубани не дала чиновникам купить 6 иномарок
В Ленинградском районе местный житель забил знакомого до смерти деревянной скалкой
В Законодательном собрании края дали старт учебной практике для студентов ВУЗов региона
В Северском районе ликвидировали все очаги природных пожаров
Россельхозбанк присоединился к Системе быстрых платежей по мобильным
Житель Гулькевичского района поджег квартиру бывшей возлюбленной
В Сочи легкоатлеты поборются за кубок главы Сочи