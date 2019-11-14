СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-14T13:13:31+03:00

На Кубани адвоката осудили на 3 года за покушение на мошенничество Фото: Архив "КП"

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

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В Ейске с октября по декабрь 2017 года адвокат пообещал своей подзащитной за 300 тысяч рублей переквалификацию по ее делу статью УК РФ. Она должна была предусматривать более мягкое наказание. Подзащитная согласилась и передала мужчине деньги. Адвоката задержали сотрудники правоохранительных органов на месте преступления.

- Ейский городской суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Адвокат обжаловал решение суда, утверждая, что его вина не доказана. Однако доводы жалоб были опровергнуты представителем прокуратуры. Краснодарский краевой суд приговор оставил без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU