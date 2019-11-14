Жители Музыкального передали мэрии Краснодара два участка для строительства дорог

СЕГОДНЯ 13:23 2019-11-14T13:23:45+03:00

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Жители двух домов в Музыкальном микрорайоне Краснодара передали придомовые участки для строительства дорог. Уже завершена процедура регистрации права.

- Участки передали жильцы домов по улице имени Есенина, 82/3 и 82/5. Всего в «Музыкальном» 55 многоэтажек владеют территориями, которые являются частью дорог микрорайона, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как рассказал глава администрации Прикубанского округа Александр Журавлев, уже провели 23 собрания с жителями. На них присутствуют не все жильцы, поэтому управляющие компании, активные граждане ведут работу с остальными, собирают их согласие.

Земельных участков в муниципальной собственности уже сейчас достаточно для проектирования нескольких улиц в Музыкальном микрорайоне. В этом году будут завершены проекты реконструкции улицы Есенина от Солнечной до Гомельской, а также от Гомельской до Петра Метальникова.

Еще девять участков дорог в микрорайоне готовы для проектирования. Это улицы Гомельская, Агрохимическая, Алмазная, Шаляпина. Администрация города прорабатывает вопрос выделения средств для них.

ИСТОЧНИК KP.RU