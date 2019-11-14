2019-11-14T15:07:15+03:00
Общество

Сочинские археологи исследуют древний храм, который спасли от черных копателей

Точное место нахождения базилики не было известно до 2012 года
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Сочинского национального парка.Фото: Сочинского национального парка.
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В городе-курорте археологи начали изучать древний храм, который находится в районе села Лесного Адлерского района.

По предположению исследователей, остов старинного здания может ставиться в один ряд с двумя ранними (7-8 веках) трехнефными базиликами (древними храмами).

Здание, в котором сотни лет назад жили люди, открыл сочинский краевед Игорь Недолей.

Фото: Сочинского национального парка.

Фото: Сочинского национального парка.

- Ранее памятник археологии известен как «Храм на горе Большой Ахун» и упоминался в ряде дореволюционных путеводителях, но точное его расположение не указывалось, - рассказывают в пресс-службе Сочинского национального парка.

Точное место нахождения базилики не было известно до 2012 года. Тем не менее старинное здание не раз привлекало внимание черных копателей, которые неоднократно вели раскопки в поисках ценных вещей.

Чтобы спасти древний храм от полного разрушения, в сочинском нацпарке начали археологическое исследование.

- В период раскопок обследованы скрытые ранее под землей фундаменты и другие конструкции древней церкви, определено местонахождение апсиды (алтаря), - говорит главный специалист по историко-культурному наследию Сочинского национального парка Дмитрий Марков. - А еще более точно установлены линии прохождений внутренней и западной стен здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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