«Ростелеком» в Краснодаре приглашает на масштабный турнир по игре World of Tanks

СЕГОДНЯ 15:42 2019-11-14T15:43:12+03:00

На следующий день, в воскресенье, 24 ноября состоится финал танковых сражений «Южная битва», на котором встретятся команды-победительницы из ЮФО и СКФО, в том числе и краснодарские киберспортсмены

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«Ростелеком» приглашает участников на региональный краснодарский турнир по популярной игре World of Tanks, который будет проходить 23 ноября, в субботу. На следующий день, в воскресенье, 24 ноября состоится финал танковых сражений «Южная битва», на котором встретятся команды-победительницы из ЮФО и СКФО, в том числе и краснодарские киберспортсмены. Победители обоих соревнований получат призы от телеком-оператора и игровое «золото» от Wargaming.

Оба турнира пройдут в ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» (аул Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 27). Время начала матчей – 10:00. Формат турнира: 3x3, очный. Согласно правилам, все игроки регионального краснодарского турнира будут использовать только специальный танк Т-44-100 (Р). Но в финале соревнований в воскресенье организаторы предоставят участникам возможность сражаться на любой максимально прокачанной боевой единице.

Для групп поддержки игроков организаторы проведут развлекательные конкурсы с призами и создадут тематическую фотозону. Подать заявку на участие в краснодарском турнире можно на странице ВКонтакте, посвященной этому событию. Максимальное количество команд-участниц – не более 12. Для тех, кому не удалось собрать команду из трех человек, предусмотрена возможность участия в личном зачете.

«Мы уделяем большое внимание развитию киберспорта. Для организации турниров у нас есть все необходимые ресурсы: мощная сетевая инфраструктура, современные технологии передачи данных и, самое важное, общие интересы с игроками. Геймеры – это аудитория, у которой в приоритете быстрый интернет. Специально для них “Ростелеком” разработал тарифный план “Игровой”, который, наряду с высокой скоростью доступа, дает массу игровых преимуществ и других бонусов», – отметил Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Получить дополнительную информацию о тарифном плане «Игровой», а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания ПАО «Ростелеком», по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.