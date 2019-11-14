2019-11-14T15:45:59+03:00
Происшествия

Волонтеры из Краснодарского края присоединились к поискам пропавшей девочки в Крыму

Также в работе задействуют беспилотники
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Девочку разыскивают второй день. Фото: "Лиза Алерт".Девочку разыскивают второй день. Фото: "Лиза Алерт".
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К поискам пятилетней девочки, пропавшей в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, присоединились волонтеры из Краснодарского края.

- Они уже работают на месте, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» представитель поискового отряда «Лиза Алерт» Ирина Духновская.

Напомним, 5-летняя Даша Пилипенко пропала 12 ноября. Сообщение об исчезновении ребенка в правоохранительные органы поступило от отца девочки. Мужчина рассказал, что выехал из дома по делам, закрыв дочку на ключ. Когда же вернулся, дверь была открыта, правда, следов взлома нет. Самой девочки не было.

Поиски ребенка по селу результатов пока не принесли. Известно, что для работы задействуют беспилотные летательные аппараты.

По факту исчезновения 5-летней девочки возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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