На Кубани до конца года появится еще почти 1,5 тысячи га молодых садов

СЕГОДНЯ 16:39 2019-11-14T16:39:59+03:00

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В Краснодарском крае с начала 2019 года заложили более 400 га новых садов. До конца года эта цифра вырастет еще на 1,5 тысячи га. Всего же, за последние три года в регионе саженцы фруктовых деревьев высадили на территории почти в 6 тысяч га.

- Садоводство остается одной из приоритетных отраслей развития в регионе. В 2019 году на ее развитие направили 860 млн рублей. Это уже дало свои результаты: на территории края уже собирают порядка 40% яблок от всего объема по России, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Субсидии, которые выделяют из федерального и регионального бюджетов, фермеры направляют на закладку и уход за молодыми садами, закупку техники, установку систем орошения. Помимо этого, деньги выделяют начинающим садоводам в качестве грантовой поддержки.

Сейчас Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны. Урожай плодово-ягодных культур в 2019 году превысил 350 тыс. тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU