Учащиеся казачьих школ Кубани будут ходить в единой форме

СЕГОДНЯ 17:03 2019-11-14T17:03:58+03:00

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На Кубани утвердили единый стандарт формы для обучающихся в казачьих школах и классах. Производить ее будут региональные предприятия легкой промышленности. В коллекцию вошла форма для мальчиков и девочек на теплое и холодное время года.

- Детскую казачью форму презентуют в рамках выставок «Дни школьной моды», которые будут проводить в регионе с начала 2020 года. Родители смогут оценить ее качество и подобрать комплект, подходящий для их ребенка. В обязательном порядке форму введут уже со следующего учебного года, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит напомнить, что ранее о создании системы, которая позволит не только производить в регионе качественную одежду, но и создать рынок для ее реализации, говорил губернатор региона Краснодарского края. Также Вениамин Кондратьев поставил задачу увеличить до 5 млрд рублей бюджет регионального Фонда развития промышленности.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

ИСТОЧНИК KP.RU