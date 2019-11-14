Краснодарский суд отправил авиадебошира в психиатрическую клинику

СЕГОДНЯ 17:42 2019-11-14T17:42:22+03:00

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В Краснодаре суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Санкт-Петербурга. Из-за его неадекватного поведения 16 октября 2018 года в краевой столице совершил вынужденную посадку самолет рейса «Сочи - Москва».

- Анатолия Алехина признали виновным по статье «Хулиганство». Ему назначено наказание в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Инцидент произошел 16 октября 2018 года. Алехин находился на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно, грубил и не подчинялся законным требованиям экипажа. Командир рейса принял решение о его снятии с борта.

Впоследствии злоумышленник скрылся от правоохранительных органов, но был задержан в Москве и доставлен в Краснодар. Ранее он уже выплатил штрафов на общую сумму в 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU