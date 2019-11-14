На Кубани проходит форум общественных объединений «Гражданская солидарность»

СЕГОДНЯ 18:23 2019-11-14T18:23:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре стартовал форум общественных объединений «Гражданская солидарность». Он собрал более 250 делегатов.

- В текущем году НКО Кубани получили на реализацию проектов 86 млн рублей из федерального и почти 120 млн рублей из регионального бюджетов. Это – рекордная сумма грантов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Чтобы получить финансовую поддержку, некоммерческим организациям необходимо провести большую работу над предлагаемыми проектами. Чтобы оказать помощь, на Кубани создают ресурсные центры. Первый уже начал работу в региональной столице. Представители общественности могут прийти сюда со своим проектом и получить необходимые консультации, которые позволят ему получить финансирование из бюджета.

По завершению форума составят резолюцию, а представленные в ней инициативы рассмотрят власти Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU