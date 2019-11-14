В Краснодаре отметили 90-летие училища им. Штеменко

СЕГОДНЯ 18:49 2019-11-14T18:49:38+03:00

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В Краснодаре прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию со дня основания училища им. Штеменко. Оно является не только старейшим ВУЗом Минобороны, но и единственным учебным заведением, в котором обучают специалистов по защите государственной тайны.

- С момента основание ВУЗ прошел путь от простых курсов до получения статуса высшего военного учебного заведения. В данный момент в стенах учебного заведения разрабатывают самые современные подходы к сохранению гостайны, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

За 90 лет существования училища его выпускниками стали несколько десятков тысяч офицеров. Во время торжественного собрания наградили ветеранов и сотрудников училища. Им вручили благодарности губернатора Кубани, ЗСК, а также администрации и городской Думы Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU