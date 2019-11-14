В Краснодаре осудили жителя Бурятии за убийство несовершеннолетней в Сочи

СЕГОДНЯ 19:20 2019-11-14T19:20:22+03:00

Его также обвиняли еще по нескольким статьям УК РФ

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Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении жителя республики Бурятия. Его обвиняли в разбойном нападении, попытки изнасилования и убийстве 15-летней школьницы в Сочи. Помимо этого, мужчина был причастен к хищению чужого имущества, совершенного в другом регионе России.

- Убийство 15-летней девушки произошло на станции Магри 14 июля 2016 года. После совершения преступления подозреваемый скрылся. Его задержали в Ростове-на-Дону, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Слушанья по данному делу проходили в закрытом режиме. В отношении подозреваемого была проведена психиатрическая экспертиза, которая подтвердила его вменяемость.

При вынесении вердикта суд учел тот факт, что подозреваемый ранее был осужден за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также тот факт, что на момент убийства он находился под административным надзором.

В итоге Тхорова С.А признали виновным в совершении грабежа, кражи, попытке завладения транспортным средством, разбое, покушении на изнасилование несовершеннолетней и ее убийстве. Мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Первые 10 лет из которого он проведет в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU